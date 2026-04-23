Roma-Ranieri vicini alla rottura, attesa una nota da parte del club giallorosso

Roma-Ranieri vicini alla rottura, attesa una nota da parte del club giallorossoFirenzeViola.it
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Oggi alle 20:00Ex viola
di Redazione FV
fonte ANSA

(ANSA) - ROMA, 23 APR - Nuove tensioni alla Roma, e stavolta l'epilogo - secondo indiscrezioni da Trigoria - potrebbe addirittura essere il divorzio da Claudio Ranieri. Nel tardo pomeriggio si à sparsa la voce di una rottura e una nota ufficiale del club sarebbe in arrivo. (ANSA).