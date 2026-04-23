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Dainelli, Pazzini e il "Costanzo show" in ritiro: il video con gli aneddoti dell'ex capitano

Dainelli, Pazzini e il "Costanzo show" in ritiro: il video con gli aneddoti dell'ex capitanoFirenzeViola.it
Oggi alle 21:20Ex viola
di Redazione FV

L'ex capitano della Fiorentina Dario Dainelli e il compagno Giampaolo Pazzini ospiti a Radio Tv Serie A hanno raccontato aneddoti di quando giocavano insieme. Una Fiorentina in cui c'era sicuramente un grande spogliatoio e un gruppo unito che sapeva divertirsi anche in ritiro.

Il segreto? Pazzini dj che sceglieva musica e suoni che rispecchiavano l'umore del momento ma anche un improvvisato "Costanzo show" su qualsiasi argomento che a detta loro portava punti alla Fiorentina. Ecco l'estratto con gli aneddoti raccontati da Dainelli: