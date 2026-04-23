Pavlovic: "Chiesi consigli a Milenkovic e a Terzic per l'Italia. Vlahovic? Il numero 1"

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Intervistato a TuttoSport nella settimana che porta a Milan-Juve, Strahinja Pavlovic, difensore rossonero, ha parlato così del suo amico e prossimo avversario Dusan Vlahovic, ex attaccante gigliato, ma anche di Milenkovic e Terzic, altri due giocatori che recentemente hanno vestito la maglia viola. Queste le parole del difensore rossonero: "Con Vlahovic mi ci sento spesso, è un mio grande amico. Ci scriviamo o parliamo quasi tutti i giorni. È un grande giocatore e una grande persona. Prima di venire al Milan gli avevo chiesto com’era l’Italia. Ho fatto la stessa domanda anche a Milenkovic e Terzic. In Italia giocano tanti miei connazionali e questo mi piace molto».

Vlahovic è in scadenza di contratto. Un giocatore con le sue caratteristiche potrebbe far comodo al Milan?

"Non è una domanda che deve essere posta a me. Posso però dire che è un grande giocatore con tanta qualità. Quando è in forma è il numero uno, il miglior attaccante del campionato e uno dei più forti al mondo».

Com’è marcarlo in allenamento?

"Non è facile. Ci ho giocato contro anche all'andata contro la Juventus quando entrò negli ultimi venti minuti».