Gabbanini riparte da ds del Pisa: "Grande prospettiva. Ho una visione futuristica"

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Nonostante gli approcci con la Fiorentina dei mesi scorsi, Leonardo Gabbanini è ripartito dal Pisa. Il nuovo direttore sportivo nerazzurro, subentrato in questi giorni al posto di Davide Vaira, si è presentato parlando così ai media ufficiali del club toscano: "Questo club per me rappresenta qualcosa di importante dal punto di vista di prospettiva, penso si possa fare molto bene, sennò non sarei venuto qui. È una possibilità di poter mettere a frutto il tanto lavoro che ho fatto fino a oggi. Ho girato molto, internazionale non è sinonimo di migliore, ma ti permette di avere un'ampia esperienza su diverse cose, hai più possibilità di valutare bene le persone".

Aggiunge, poi, Gabbanini: "Sarebbe presuntuoso dire che posso dare tanto da qui alla fine, ma cercherò di dare serietà perché dobbiamo sapere che tante persone in questo momento soffrono. Io sono toscano, so che non è facile per noi sopportare determinate cose. Ho una visione anche futuristica, è stato un po' paradossale e audace la scelta di anticipare la mia entrata, la vedo lungimirante. Avevo qualche dubbio all'inizio, noi tendiamo a pensare che così retrocederò io, ma ho voluto impegnarmi perché, comunque vada, poter conoscere giocatori e società prima di fare scelte è molto professionale. Non è tipicamente italiano, ma è molto intelligente".