Bologna-Italiano, i rossoblu offrono rinnovo al ribasso: starà al tecnico decidere

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Sarà un rinnovo al ribasso quello che offrirà il Bologna a Vincenzo Italiano. Lo riferisce il Corriere dello Sport-Stadio, scrivendo che il tecnico felsineo non ha fretta di affrontare questo tema, ma il club sì: il suo contratto scadrà nel 2027, ma la società chiarirà presto al tecnico che non potrà più sostenere uno stipendio come quello che percepisce attualmente, ovvero 3 milioni di euro annui. Il problema non è il rendimento, ma il fatto è che senza Europa è difficile per le casse dei rossoblù potersi permettere un ingaggio di quel tipo.

Il Bologna spinge tantissimo per far sì che Italiano resti, ma lui dovrà decidere se accettare o meno, come fatto alla Fiorentina, un rinnovo al ribasso. Intanto Saputo ha ribadito a Fenucci di spiegare alla squadra quanto sia importanti arrivare almeno ottavi per evitare di cominciare la stagione già in piena estate con il terzo turno di Coppa Italia. Il messaggio è stato recapitato, ora ci sarà da capire come reagiranno i calciatori