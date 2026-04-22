Matri sull'attacco viola: "In caso di partenza di Kean punterei su Bonny"

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Protagonista di una stagione non positiva, come tutta la squadra in verità, Moise Kean potrebbe lasciare la Fiorentina al termine di questa stagione. E a proposito di questo, dagli studi Dazn, Alessandro Matri nelle ultime ore ha fatto il nome di Ange-Yoan Bonny, attaccante classe 2003 dell'Inter, per sostituire Kean in caso di addio alla Viola: "Posso lanciare un nome? Bonny al posto di Kean. Ovvio che di Moise non ti privi mai, ma bisogna vedere che stimoli ha lui a rimanere.

È un giocatore che ha fatto bene l'anno scorso perché in fiducia. Se tu trattieni un giocatore controvoglia, trattieni un giocatore che arriva da un'annata dove ha perso le certezze, io con questi dubbi me ne priverei se porta dei soldi. Non sto mettendo in discussione il valore di Kean, ma credo che sia finito il rapporto con la Fiorentina".