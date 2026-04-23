Marchionni: "La sconfitta viola con il Bayern? Sì sfortunati per il gol non annullato ma con più attenzione..."

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L'ex esterno della Fiorentina Marco Marchionni è stato ospite al Viola Park dove ha rilasciato anche una breve intervista al sito ufficiale viola: "E' bello vedere l'evolversi di quello che è stato, è stata fatta una cosa grandiosa con il Viola Park, noi ci allenavamo ai campini e oggi la società ora ha messo a disposizione degli staff un centro importante. Con il magazziniere Leonardo Marchetti abbiamo ripercorso quello che avevamo noi e quello che c'è ora e se l'avessimo avuto ai tempi di Prandelli, avremmo avuto quel qualcosa in più da tirare fuori".

Un centro che aiuta i giovani: "In Italia come la Fiorentina ce ne sono poche e se un giovane cambia non trova le stesse cose a disposizione e può trovarsi spaesato".

La Fiorentina è uscita dalla Conference perdendo con un'inglese; per voi come era affrontarle: "In Inghilterra è difficile andare a giocare ma oggi è difficile giocare con chiunque perché molte nazioni si sono evolute, ovunque vai e contro chiunque è diventato difficile. Lo era anche ai miei tempi ma se con le top non te la potevi giocare, con le altre sì".

Soddisfazioni in Champions anche con le big? "Vedere con il Liverpool i tifosi felici e increduli, vedere la soddisfazione negli occhi di tutti fu bello. Gara con il Bayern? Il rammarico più grande fu non aver vinto in casa loro che non ci ha poi permesso, nonostante la vittoria in casa, di qualificarci. Siamo stati sì un po' sfortunati per quel gol fuorigioco non annullato ma con più attenzione nel ritorno forse saremmo potuti andare avanti e cavalcare quel sogno che tutti avevamo".

Con il Viola Park si può sognare? "Non si creano strutture del genere se non si può sognare. Sono sicuro che in futuro la Fiornetina potrà fare bene e centrare un obiettivo importante".