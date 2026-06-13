Ufficiale Roberto Mancini saluta l'Al-Sadd: ora è pronto per la Nazionale

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Era ormai nell'aria il divorzio tra Roberto Mancini e l'Al-Sadd con cui ha appena vinto il titolo qariota ed oggi si sono salutati ufficialmente, con l'ex ct azzurro (e dell'Arabia) che ha voluto ringraziare tutti attraverso un video messaggio. "Ciao a tutti - dice Mancini - Questo video serve a ringraziare tutti i tifosi dell'Al Sadd. Per tutto il supporto che ci hanno dato in questa stagione e per come ci hanno aiutato nel recuperare molte posizioni per la vittoria del titolo. Ringrazio il club ed il direttore per avermi aiutato ad integrarmi facilmente nel club. Grazie a tutti i miei fantastici giocatori, per ciò che hanno fatto sia dentro che fuori dal campo (Mancini li nomina uno ad uno, ndr). Tutti i lavoratori, i barman, i dottori del club. Grazie, sarete sempre nel mio cuore".

Pronto per un ritorno alla Nazionale azzurra

Ora Roberto Mancini, da allenatore libero, può pensare al futuro che è sempre più nella Nazionale italiana. L'ex tecnico di Inter Lazio e Fiorentina sembra aver vinto, nelle preferenze, su Antonio Conte e su Silvio Baldini che in molti avrebbero voluto confermato sulla panchina della Nazionale maggiore dopo le due gare da ct ad interim con un'Italia di giovani. Mancano solo le elezioni federali del 22 giugno per sciogliere le riserve.