Fortini, la Fiorentina vuole cederlo adesso. Gazzetta: "Zero possibilità di rinnovo"

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Sulle sue pagine dedicate alla Fiorentina, La Gazzetta dello Sport di oggi approfondisce il futuro di Niccolò Fortini. Prodotto del vivaio viola, l'esterno classe 2006 si è affacciato quest'anno al calcio dei grandi ma ha anche riscontrato diversi problemi fisici, oltre al fatto che il suo contratto scade nel 2027 e non c'è alcun dialogo di rinnovo. Secondo la Rosea, non ci sono possibilità che il giocatori prolunghi con la Fiorentina e per questo i dirigenti stanno cercando di sistemarlo altrove. A farsi avanti per ora è stato il Bournemouth, ma la pista non si è ancora accesa del tutto anche se il ragazzo adorerebbe l'idea di giocare in Permier. Ad ogni modo, i viola vogliono cederlo in estate al miglior offerente per non perderlo fra un anno a parametro zero.

Secondariamente, la Gazzetta si concentra anche su Manor Solomon. Arrivato a gennaio a Firenze, in sei mesi ha convinto col rendimento sul campo ma i continui acciacchi muscolari hanno gettato ombre sull'investimento che occorrerebbe fare per tenerlo in viola. Inizialmente non c'erano dubbi sulla sua permanenza, poi gli infortuni hanno portato la Fiorentina a rifletterci a lungo e adesso l'unica opzione per lasciare l'israeliano sulle rive dell'Arno pare quella di chiedere un corposo sconto al Tottenham, rispetto al riscatto da 10 milioni di euro pattuito a gennaio.