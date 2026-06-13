Foto, Fortini augura il meglio a Galloppa: "È stato un piacere, mister!"
Niccolò Fortini ha voluto salutare Daniele Galloppa. Il terzino della Fiorentina, allenato da Galloppa nella Primavera viola, ha pubblicato una storia Instagram con cui ha ringraziato il tecnico per averlo aiutato a crescere nel proprio percorso professionale e gli ha augurato il meglio per la sua carriera. “È stato un piacere, ti meriti il meglio, in bocca al lupo mister” recita la storia diffusa dal calciatore.
Galloppa è ufficialmente del Modena
Ricordiamo che proprio oggi pomeriggio il Modena ha annunciato l'arrivo di Daniele Galloppa con un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito: “Il Modena FC comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Daniele Galloppa. Il tecnico romano ritrova così i colori gialloblù a distanza di dieci anni dall’esperienza vissuta da calciatore con la maglia canarina”.
Di seguito la storia Instagram originale pubblicata da Fortini:
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