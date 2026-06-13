Live Valdarno in festa, tra Fiorentina e finalità benefica: in collegamento Commisso, sul palco la Primavera

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Vivi con noi la festa Viola del Valdarno, nel ricordo di Ciccio Rialti, con Giuseppe Commisso collegato e con la Primavera della Fiorentina sul palco

"Fiorentina, l'appartenenza fa la differenza" sono lo striscione e il mood della Festa Viola del Valdarno, la grande festa dei tifosi della Fiorentina organizzata a Loro Ciuffenna, in provincia di Arezzo. Una festa ormai tradizionale, nei vari paesi di questo territorio, sempre apprezzata anche dalla società viola stessa, già dai tempi dei Della Valle che ha sempre mandato tesserati e dirigenti fino all'attuale proprietà viola, spesso presenti, anche con Rocco Commisso in persona, oltre che con Joe Barone. In questa serata è intervenuto il presidente Giuseppe Commisso con un lungo discorso di ringraziamento ai tifosi, in inglese ma con un bel 'forza Fiorentina' finale. Intervenuto anche il ds Fabio Paratici. Entrambi hanno sottolineato come in America stiano lavorando per pianificare una Fiorentina importante e la miglior squadra possibile. (Qui le loro parole) Intervenuta anche la sindaca di Firenze Sara Funaro che ha accennato anche alla volontà di finire al più presto lo stadio Franchi.

Il fine benefico e il ricordo di Ciccio Rialti

L'evento ha avuto anche un fine benefico e sociale, con la raccolta fondi organizzata dalla Fondazione ‘Alice Benvenuti’ ETS, l’Associazione ‘Solo Viola’ e il Gruppo ‘Valdarno Viola’ per permettere al piccolo Lorenzo che sta lottando contro la leucemia di curarsi. In questa edizione è stato reso omaggio anche al decano dei giornalisti viola scomparso nel 2020, Alessandro "Ciccio" Rialti, capace di legare in modo indissolubile la sua attività di cronista sportivo alle passioni del mondo viola, e ricordato da vari colleghi anche in un talk show.

Tradizionale cena sold out e borgo a tinte viola

Poi si è svolta la tradizionale cena con i prodotti del territorio, andata sold out già molti giorni prima. Presenti tanti tifosi della Fiorentina, per una serata a tinte viola e per la quale il borgo è stato tappezzato di bandiere, striscioni e magliette viola. Affisse anche foto e gigantografie di "Ciccio" Rialti con maglie ad hoc.

Rappresentanza della Primavera con lo scudetto

Presente alla festa anche una rappresentativa della Fiorentina Primavera, con lo scudetto vinto, capitanata dal responsabile del settore giovanile Valentino Angeloni e un emozionato Maurizio Niccolini, da sempre elemento di spicco della tifoseria viola prima di diventare stimato capo osservatore del settore giovanile viola. Edoardo Sturli, Lapo Deli, Brando Mazzeo, Gabriele Conti e Nicolò Trapani hanno sfilato sul palco e si sono detti orgogliosi di aver vinto lo scudetto dopo tanti anni e di essere alla festa. Proprio indicando Trapani Niccolini ha scherzato: "Lui sostituirà Dodo". Una battuta ovviamente, per sottolineare comunque la bravura del giocatore.