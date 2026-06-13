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L'ex viola Colpani si è sposato in Toscana: al matrimonio anche Bove (le foto)
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Nelle scorse ore si è sposato l'ex esterno della Fiorentina nella stagione 2024-25, Andrea Colpani, poi non riscattato e tornato dunque al Monza. Proprio nella stagione viola aveva chiesto la mano della sua compagna, Giulia Boninsegna, con cui è dunque convolato a nozze. E lo hanno fatto in una tenuta in ToscanaTra gli invitati anche Edoardo Bove con cui ha condiviso gioie e dolori dell'annata viola. Ecco le immagini pubblicate dai due ex viola sui social.
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