Prandelli ricorda Astori: “Quando diventò padre ci abbracciammo emozionati”

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Tra le figure presenti al Memorial Davide Astori andato in scena oggi con un torneo disputatosi all'Affrico, c’era anche Cesare Prandelli, storico tecnico della Fiorentina, che ha parlato a margine dell'evento ai microfoni ufficiali del club viola. Queste le sue dichiarazioni: "Il ricordo più bello che ho di Astori non è da un punto di vista professionale, allenamenti, partite e convocazioni, ma un giorno ero in Via dei Serragli arrivò una macchina, lui scese mi abbracciò e disse, sono diventato padre, ci siamo abbracciati ed emozionati. Questo è il mio ricordo di un ragazzo sorridente, felice ed emozionante".

Cosa ha lasciato al calcio italiano? "Il comportamento, perché le persone si qualificano in base ai comportamenti. Lui per tanti anni è sempre stato se stesso, con correttezza. Questi tornei sono importanti per trasmettere questi valori ai ragazzi".

Cosa ancora invece lega lei ancora a Firenze? "Io vivo qui e sono legato anche fisicamente alla città. Ormai poi sono tifoso della Fiorentina e quando vado al Nord devono stare attenti a come parlano dei viola che mi arrabbio anche sennò".