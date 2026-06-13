FirenzeViola Incontro Fiorentina-Levy a New York: dal club filtra una secca smentita

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La Fiorentina fa filtrare di non avere avuto un incontro a New York con l'imprenditore Daniel Levy, ex presidente del Tottenham

A ore è atteso il rientro in Italia dei dirigenti viola, Fabio Paratici e Alessandro Ferrari, che hanno trascorso l’ultima settimana in America per confrontarsi con la famiglia Commisso su obiettivi e strategie del club. Si è anche fatto un gran parlare di un faccia a faccia che ci sarebbe stato a New York tra i vertici della Fiorentina e l’imprenditore Daniel Levy, presidente del Tottenham dal 2001 al 2025: tuttavia, secondo quanto fa filtrare informalmente la società viola, non sarebbe andato in scena alcun incontro con l’ex numero uno degli Spurs.

L'inizio del nuovo progetto

Entro breve la dirigenza si riunirà al Viola Park per definire le ultime strategie e iniziare concretamente la ricostruzione della Fiorentina. Verso la fine della settimana è prevista una conferenza stampa in cui spiegare le idee e quanto concordato con la Proprietà negli States. Presumibilmente partirà poi il piano di mercato: dai summit coi giocatori in scadenza di contratto, all’avvio delle prime trattative concrete con i profili individuati come obiettivi per la squadra da affidare a Fabio Grosso nella prossima stagione sportiva.