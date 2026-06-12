Antognoni ricorda Astori: “Ci ha lasciato qualcosa che porteremo sempre con noi”
FirenzeViola.it
La storico numero dieci e bandiera della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, ha parlato al sito ufficiale viola a margine dell'evento tenutosi all'Affrico oggi in memoria di Davide Astori. Queste le sue parole: "Davide è stato un personaggio importante per la Fiorentina negli anni che ha vissuto a Firenze. È stato capitano e uomo simbolo della squadra in quel periodo.
Ha insegnato molto ai suoi compagni e anche a noi dirigenti di quell'epoca, nel modo di comportarsi, agire e rappresentare una squadra con ambizioni. In quel periodo il club aveva buone ambizioni e il suo è sempre un ricordo da portare avanti nel modo migliore. Anche a noi personalmente ci ha dato qualcosa con quello che faceva non solo in campo ma anche fuori".
Pubblicità
Ex viola
Le più lette
2 Che strano, i viola interessano. Non sappiamo apprezzare ciò che abbiamo prima di bocciare Comuzzo e Ndour
Copertina
FirenzeViolaLa missione americana volge al termine, cresce l’attesa per i resoconti. A New York tanto lavoro nel massimo riserbo e un semplice incontro tra vecchi amici
FirenzeViolaPanchine di serie A: un paio di ufficialità e qualche punto interrogativo ma il quadro è (quasi) completo
Lorenzo Di BenedettoIl viaggio in USA ci dirà tutto: se non sarà rilancio totale sarà giusto chiedere la cessione della Fiorentina. Ultimi giorni di "pace" per Paratici, poi sarà solo mercato. L'Atalanta boccia Gudmundsson
Angelo GiorgettiÈ l’Anno Zero: ecco perché può essere un'occasione mai vista da quando ci sono i Commisso. Ci sarà un incontro stampa dopo il ritorno di Ferrari e Paratici dagli Usa: tutta la verità sul tavolo. Grosso sarà presentato prima del ritiro
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com