Antognoni ricorda Astori: “Ci ha lasciato qualcosa che porteremo sempre con noi”

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La storico numero dieci e bandiera della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, ha parlato al sito ufficiale viola a margine dell'evento tenutosi all'Affrico oggi in memoria di Davide Astori. Queste le sue parole: "Davide è stato un personaggio importante per la Fiorentina negli anni che ha vissuto a Firenze. È stato capitano e uomo simbolo della squadra in quel periodo.

Ha insegnato molto ai suoi compagni e anche a noi dirigenti di quell'epoca, nel modo di comportarsi, agire e rappresentare una squadra con ambizioni. In quel periodo il club aveva buone ambizioni e il suo è sempre un ricordo da portare avanti nel modo migliore. Anche a noi personalmente ci ha dato qualcosa con quello che faceva non solo in campo ma anche fuori".