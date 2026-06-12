Esperienza negli Emirati Arabi per Mattia Viti? Il difensore sta riflettendo

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Sirene dagli Emirati Arabi per Mattia Viti, difensore che nell'ultima stagione ha vestito le maglie di Fiorentina e Sampdoria. Le esperienze in prestito non hanno convinto i due club a confermarlo e ora per il calciatore tornato al Nizza potrebbero aprirsi le porte del Medio Oriente. Come riporta oggi TMW, la sua permanenza in Ligue 1 appare sempre più improbabile: il difensore non sembra rientrare nei piani tecnici della società transalpina, che potrebbe lasciarlo partire di fronte a un'offerta adeguata. Una situazione di stallo che ha aperto le porte a nuove opportunità di mercato.

È in questo contesto che si inserisce l'interesse proveniente dagli Emirati Arabi. Secondo le ultime indiscrezioni, il giocatore avrebbe ricevuto una proposta concreta da un club del campionato emiratino. Viti sta ora valutando attentamente l'offerta insieme al suo entourage, soppesando i pro e i contro di un trasferimento che rappresenterebbe una svolta significativa nella sua carriera, sia dal punto di vista sportivo che economico.