Dagli inviati Calcio storico, i Rossi dilagano sui Verdi e vanno in finale

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I Rossi i primi finalisti dell'edizione 2026 del Calcio Storico. In piazza Santa Croce infatti è andata in scena la prima semifinale tra Rossi e Verdi, che ha visto i primi dilagare e vincere 22-2. Una vittoria schiacciante che dà l'idea della supremazia della squadra dei Rossi in questa edizione in una gara che è durata appena 5 minuti per poi non avere più storia. Domani ci sarà la seconda semifinale tra Bianchi e Azzurri, da cui uscirà la seconda finalista per il 24 giugno quando magnifico Messere sarà il tennista originario di Firenze e con il giglio tatuato sul corpo Flavio Cobolli. Ecco le immagini realizzate da FirenzeViola.