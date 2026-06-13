Tra ex e obiettivi viola: su Favasuli, Ruggeri e Kayode gli occhi della Juventus

vedi letture

Michael Kayode è finito nel mirino della Juventus. Lo riferisce l'edizione odierna di Tuttosport, facendo un quadro di obiettivi che ha in testa attualmente la dirigenza bianconera. L'intenzione è quella di ricostruire una squadra forte e italiana, ripartendo dai giovani più prosperosi del panorama italiano. Vedi il terzino destro Costantino Favasuli (Catanzaro) che proprio Carnevali stava già corteggiando in questi giorni. Da non escludere un paio di operazioni di prospettiva, bloccando subito i migliori talenti emergenti per poi farli crescere con continuità in Serie A in un club amico avendo però il controllo sul cartellino. Favasuli è stato tra i protagonisti della doppia amichevole dell’Italia contro Lussemburgo e Grecia, dimostrando di poter ambire serenamente a giocare in A. La Juve prende appunti - si legge sul giornale -.

Aggiunge poi il quotidiano: "Così come ha già segnato in agenda il compagno di squadra Mattia Liberali, considerato l’enfant prodige della Serie B. Il fantasista classe 2007 piace a tanti (Sassuolo, Bologna, Como e Cagliari) e ha una clausola rescissoria da 6 milioni (il 50% spetta al Milan). Insomma, un prezzo decisamente allettante e abbordabile per un top club come la Juve. Ecco perché dalla Continassa un paio di telefonate esplorative sono già partite all’indirizzo del suo agente Alessandro Lucci. Sono giovani ma ormai già rodati e affermati pure i terzini Michael Kayode (Brentford) e Matteo Ruggeri (Atletico Madrid), da tempo sotto osservazione degli scout juventini. L’arrivo di Carnevali in casa bianconera potrebbe dare ora maggior linfa e impulso verso questi interessamenti. Un passo alla volta. Fari puntati soprattutto su Davide Frattesi. Luciano Spalletti lo voleva già a gennaio, ma allora non era stato trovato l’incastro giusto. Nel frattempo il centrocampista romano ha giocato poco con Cristian Chivu e appare pronto dopo tre anni a lasciare Milan".