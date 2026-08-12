Vlahovic-show, al Besiktas accoglienza accoglienza da star

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Dusan Vlahovic è arrivato a Istanbul dove si legherà al Besiktas e dove è stato accolto come una vera e propria star. E l'attaccante serbo, ex di Fiorentina e svincolatosi a giugno dalla Juventus, non si è tirato indietro e, come un vero showman ha arringato i suoi nuovi tifosi chiamando lui stesso i cori con i gesti.

Un siparietto che fa capire l'entusiasmo di Vlahovic nell'aver accettato la nuova avventura in Turchia dove raggiunge Vincenzo Italiano, appunto tecnico del Besiktas, che lo ha lanciato nei sei mesi in cui lo ha allenato nella Fiorentina e che ha caldeggiato il suo arrivo a Istanbul.