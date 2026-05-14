Premier League, Kayode in corsa per il premio di miglior giovane della stagione

Premier League, Kayode in corsa per il premio di miglior giovane della stagioneFirenzeViola.it
Oggi alle 15:15Ex viola
di Redazione FV

La Premier League ha reso noti, attraverso un posto pubblicato su Instagram, i nomi per il trofeo "Young Player of the Season". In questa lista di giocatori è presente anche l'ex terzino della Fiorentina Michael Kayode, in forza al Brentford e ceduto al club inglese lo scorso anno per circa 17,5 milioni di euro. Ecco l'elenco completo:

Rayan Cherki (Manchester City)
Matheus Fernandes (West Ham)
Lewis Hall (Newcastle)
Michael Kayode (Brentford)
Junior Kroupi (Bournemouth)
Kobbie Mainoo (Manchester Utd)
Nico O'Reilly (Manchester City)
Alex Scott (Bournemouth)