Paura in Turchia per Torreira: l'ex viola aggredito davanti a un bar di Istanbul

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Brutta disavventura per l'ex viola Lucas Torreira. Il centrocampista uruguaiano di proprietà del Galatasaray è stato aggredito all'esterno di un bar di un centro commerciale nel quartiere di Beyoglu, a Istanbul. L'ex Samp e Fiorentina è stato colpito da un pugno con il malintenzionato, nei cui confronti era stato emesso un ordine restrittivo, che avrebbe tentato la fuga in taxi ma è stato fermato dalla polizia.

Come riporta il quotidiano Haberler, il giocatore, che ha festeggiato sabato scorso il suo quarto titolo di campione di Turchia con i giallorossi, ha già presentato denuncia e ha riportato escoriazioni e un gonfiore attorno all’occhio sinistro.