Torreira vittima di violenza: l'aggressore era ossessionato dalla fidanzata

vedi letture

L'ex centrocampista della Fiorentina, Lucas Torreira, ora in forza al Galatasaray, è stato vittima in Turchia di un episodio di violenza. Il calciatore uruguaiano è stato aggredito con diversi pugni in faccia in un centro commerciale di Istanbul da un uomo ossessionato dalla sua fidanzata, Devrim Ozkan. L'aggressore è stato identificato e fermato dalle autorità.