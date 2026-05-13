Nostalgia di casa per il Cholito Simeone? L'attaccante del Torino può tornare al River

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Giovanni Simeone può tornare al River Plate: l'ex attaccante della Fiorentina, autore quest'anno di 11 reti in campionato col Torino è nel mirino dei millionarios. Dal Sud America continuano infatti ad arrivare indiscrezioni insistenti su un possibile ritorno in patria. Simeone non ha mai nascosto il desiderio di chiudere la carriera ad alti livelli con la maglia del River Plate, il club che lo ha lanciato e che mantiene uno storico legame con il Torino dopo la tragedia di Superga del 1949.

Secondo le voci sudamericane, i “Millonarios” avrebbero già raggiunto un’intesa di massima con il giocatore, resta però da trovare l’accordo con il Torino, proprietario del cartellino fino al 30 giugno 2028. L’attaccante percepisce circa 1,8 milioni di euro a stagione e la sua valutazione si aggira intorno ai 10 milioni. E sullo sfondo resta anche l’interesse del Siviglia.