Martinez Quarta protagonista con il River Plate: rete e semifinale raggiunta

Martinez Quarta protagonista con il River Plate: rete e semifinale raggiuntaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2024
Oggi alle 14:18Ex viola
di Redazione FV

L'ex difensore della Fiorentina, Lucas Martinez Quarta, si è reso protagonista con il River Plate, nella partita contro la Gimnasia La Plata valevole per i quarti di finale dell'Apertura 2026. L'argentino, detto il Chino, con la fascia di capitano al braccio, ha contribuito alla vittoria del River con uno dei suoi gol, molto di moda quando sulla panchina della Fiorentina c'era Vincenzo Italiano. Rete che ha inoltre contribuito alla qualificazione del club biancorosso nella semifinale contro il Rosario Central.