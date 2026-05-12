Toni su Paratici: "Andasse via ora, sarebbe una mancanza di rispetto"

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L’ex attaccante della Fiorentina, Luca Toni, ha parlato al podcast AuraSport soffermandosi sui rumors che accostano Fabio Paratici ad altri club di Serie A: “Ha dato vita a una squadra che sembrava spenta. Dopo appena tre mesi un suo eventuale addio non mi sembrerebbe positivo nei confronti della piazza, al di là di chi possa cercarlo. Sarebbe più giusto provare a costruire qualcosa di importante a Firenze, perché la città lo merita. Andarsene adesso sarebbe una forte mancanza di rispetto. Grosso? Ci siamo sentiti per organizzare una partita di padel, so solo che ha un ottimo rapporto con Paratici fin dai tempi della Juventus”.