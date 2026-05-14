Beltran sempre ai box, Corberan: "Ha ancora problemi al ginocchio"
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Il Valencia si avvicina alla sfida di questa sera contro il Rayo Vallecano per allontanarsi dalla zona salvezza e ottenere di conseguenza l'aritmetica in caso di risultati positivi dagli altri campi. In questa partita decisiva non ci sarà Lucas Beltran, calciatore di proprietà della Fiorentina in prestito alla squadra spagnola. Queste le parole del tecnico del Valencia, Carlos Corberan sull'esclusione dell'argentino: "Lucas Beltrán rimarrà fuori; non si è ancora ripreso dai problemi al ginocchio e non sarà disponibile".
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