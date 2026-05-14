Social Baggio ironizza sul rigore sbagliato a Pasadena in una foto con Di Biagio e Albertini

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Roberto Baggio torna a parlare del famoso rigore sbagliato con la maglia dell'Italia nella finale dei Mondiali di USA 94' contro il Brasile a Pasadena, e lo fa finalmente con ironia dopo aver spesso raccontato di aver sofferto e molto quell'errore dal dischetto che inevitabilmente ha marchiato la sua carriera.

Baggio ha postato una foto su Instagram insieme a Luigi Di Biagio e Demetrio Albertini, altri due che hanno sbagliato un rigore nei quarti di finale del Mondiale del 1998 persi contro la Francia, ed ha commentato il post con la frase: "Se c’è da battere un rigore… Chiamate qualcun altro".