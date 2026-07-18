Prandelli: "Italia penalizzata dalla nuova formula. La FIFA deve capirlo"

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L'ex allenatore della Fiorentina e della Nazionale italiana tra il 2010 e il 2014, Cesare Prandelli, è intervenuto ai microfoni di Libero parlando della nuova formula dei mondiali: "L'Europa e l'Italia ci hanno rimesso. Per colpe nostre non siamo andati al mondiale per la terza volta di fila ma l'assenza italiana ha peggiorato il livello. La Fifa deve capirlo, c'erano troppe nazionali di continenti nei quali il calcio non è al top. Va bene la simpatia di certe squadre anche pittoresche ma tutto non deve andare a dispetto della qualità"