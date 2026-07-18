Prandelli: "Italia penalizzata dalla nuova formula. La FIFA deve capirlo"
FirenzeViola.it
L'ex allenatore della Fiorentina e della Nazionale italiana tra il 2010 e il 2014, Cesare Prandelli, è intervenuto ai microfoni di Libero parlando della nuova formula dei mondiali: "L'Europa e l'Italia ci hanno rimesso. Per colpe nostre non siamo andati al mondiale per la terza volta di fila ma l'assenza italiana ha peggiorato il livello. La Fifa deve capirlo, c'erano troppe nazionali di continenti nei quali il calcio non è al top. Va bene la simpatia di certe squadre anche pittoresche ma tutto non deve andare a dispetto della qualità"
Pubblicità
Ex viola
Oulai, ci siamo. L'ivoriano in arrivo dopo una giornata di voci e ricostruzioni, beffato anche il Napoli. Prende corpo un terzetto da favola a centrocampodi Tommaso Loreto
Le più lette
2 Oulai, ci siamo. L'ivoriano in arrivo dopo una giornata di voci e ricostruzioni, beffato anche il Napoli. Prende corpo un terzetto da favola a centrocampo
Copertina
Luca CalamaiKean, ciao clausola ma la conferma è da conquistare. Oulai, Fagioli e Atta un centrocampo da Champions. Che bravo Paratici con gli ingaggi. Bakayoko prima del Real. Ruggeri un colpo nell’ombra
Lorenzo Di BenedettoParatici non si ferma più: scatta il momento degli esterni d'attacco. Firenze è tornata a sognare e questo è il risultato più importante. L'addio di Gosens fa meno male e il tedesco si merita solo un enorme grazie
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com