Ufficiale Nuova avventura per Vulcano: l'ex vice di Pioli allenerà il Monza Primavera

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Luciano Vulcano, match analyst di Stefano Pioli nella prima avventura alla Fiorentina del tecnico parmense e poi vice dopo l'addio di Murelli, diventa allenatore della Primavera del Monza. Vulcano è reduce dall'esperienza al Sunderland. Ecco il comunicato del Monza stesso.

"AC Monza comunica che Luciano Vulcano sarà il nuovo allenatore della Primavera biancorossa.

Nato a Cariati, in provincia di Cosenza, l’11 maggio 1988, nel corso della sua carriera professionale ha lavorato per numerosi Club prestigiosi: Hellas Verona FC, FC Internazionale Milano, ACF Fiorentina, AC Milan, Al-Nassr FC e Sunderland AFC.

Nella stagione 2014-2015 arriva la prima grande esperienza nel campionato di Serie A: all’Hellas Verona ricopre il ruolo di match analyst, per poi approdare l’anno successivo nelle stesse vesti all’Inter.

Durante l’esperienza nerazzurra il tecnico conosce Stefano Pioli, che seguirà nelle successive esperienze come match analyst della Fiorentina dal 2017 al 2019 e come collaboratore tecnico del Milan dal 2019 al 2024, con la conquista dello scudetto 2021-2022.

Il suo curriculum si arricchisce con due importanti esperienze all’estero: nella stagione 2024-2025 diviene allenatore in seconda all’Al-Nassr, sempre al fianco di Pioli, mentre nel 2025-2026 ricopre lo stesso ruolo al Sunderland, supportando Régis Le Bris nella direzione tecnica.

Vulcano si inserisce nella realtà biancorossa, definita da chiare e trasversali linee guida di completa sinergia tra Settore Giovanile e Prima Squadra, nella piena condivisione dell’impianto metodologico del Club e dei suoi principi fondamentali.

Un lavoro di unione e visione che prosegue con l’obiettivo di favorire e accompagnare la crescita dei giovani talenti. Una nuova emozionante sfida ha inizio! Benvenuto Mister!"