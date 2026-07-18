Live Rivivi l'allenamento al Viola Park: ecco cosa è successo oggi

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18.40 - Si conclude l'allenamento di oggi.

18.30 - Piccolo fastidio per Nicolò Fagioli: nel corso dell'allenamento il centrocampista della Fiorentina ha accusato un problema all'altezza del ginocchio destro e si è fermato, con lo staff che lo sta valutando a bordocampo.

18.20 - Esercizi con tiri in porta per il gruppo, diviso in due nelle due metà campo.

18.10 - Inizia subito una sorta di partitella. C'è Moise Kean, per la prima volta in campo al 100% coi compagni.

17:59 - Esce la squadra arancione ed entra nuovamente la verde

17:53 - Dopo una breve pausa esce la squadra verde per fare spazio alla squadra rimasta a riscaldarsi

17:48 - Inizia la prima partitella a campo ridotto con la squadra arancione e verde in campo, con Deli in casacca blu nelle vesti di jolly, mentre la squadra bianca (composta da Atta, Kean, Christensen, Dragusin, Ndour, Gudmundsson, Brescianini, Dodo, Jimenez) rimane a bordo campo per proseguire con gli esercizi di riscaldamento

17:40 - La squadra viene divisa in tre gruppi, ognuno dei quali svolge un torello

17:35 - Inizia l'allenamento. La Fiorentina entra in campo per i primi esercizi di riscaldamento muscolare davanti ai tifosi viola venuti ad assistere all'allenamento.

Sesto giorno di ritiro al Viola Park della Fiorentina. La squadra di Fabio Grosso si prepara a continuare la propria preparazione estiva e torna in campo per una nuova sessione di allenamento a porte aperte. Assente Moreno e Oulai, che ha da poco terminato le visite mediche con la società gigliata.