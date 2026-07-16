Tarozzi, ex vice di Pioli: "Stefano un signore, mi ha dato il via libera per andare a Bologna"
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Andrea Tarozzi, ex vice di Stefano Pioli in panchina, anche nell'ultima esperienza sportivamente disastrosa alla Fiorentina, ha parlato al Corriere dello Sport commentando così il suo ritorno in panchina come vice di Domenico Tedesco a Bologna: "Da un mese ho sempre il sorriso. Sono felice a livelli esponenziali. Quando il Bologna mi ha chiamato ho subito pensato di chiamare Stefano Pioli, a cui ero legato anche professionalmente oltre che affettivamente, perché avevo iniziato un percorso con lui.
Gli ho spiegato che questa proposta mi aveva un po scombussolato, ovviamente, e lui e stato, come sempre, un signore nel dirmi che capiva che per me era un opportunità fantastica. E mi ha dato il via libera".
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