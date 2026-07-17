Avellino, Martinelli si presenta: "Sono qui per giocare. Il mio idolo è De Gea"

vedi letture

Tommaso Martinelli, nuovo portiere dell'Avellino, arrivato in prestito dalla Fiorentina, si è presentato in conferenza stampa. Queste le sue parole raccolte da Tuttoavellino.it: “L'Avellino mi voleva da subito, ho pensato al migliore percorso per me, chi mi ha convinto di più è stato il direttore e il mister con una telefonata, il venire ad Avellino in una piazza bellissima, con la Samp ho fatto la prima partita ad Avellino ed è una piazza calda, c'è una bella atmosfera. Una scelta complicata perché ho fatto sei mesi bellissimi alla Sampdoria ma per il mio percorso credo sia la scelta giusta.

Come idolo ho De Gea perché mi ci sono allenato insieme per due anni e mezzo e per come si allena è un esempio. Spero di giocare il più possibile e aiutare la squadra, farla crescere in ogni aspetto sia in campo che fuori”.