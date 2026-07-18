Braschi al centro delle voci di mercato: su di lui ci sono 4 club di Serie B

Braschi al centro delle voci di mercato: su di lui ci sono 4 club di Serie BFirenzeViola.it
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Oggi alle 16:20Primo Piano
di Redazione FV

Il mercato viola è ormai sempre più nel vivo e dopo numerosi e costosi acquisti la Fiorentina deve guardare anche l'altra parte della bilancia, ovvero le cessioni. Tra i nomi più caldi per lasciare la Fiorentina, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, c'è Riccardo Braschi, su cui ci sono gli occhi di 4 club di Serie B: Padova, Avellino, Catanzaro e Modena, dove allena il suo ex tecnico Daniele Galloppa. 