Bologna, Bernardeschi sicuro: "L'obiettivo per la prossima stagione è l'Europa"

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Dalla sala stampa di Valles, dove è in corso il ritiro estivo del Bologna, è intervenuto l'esterno (ex Fiorentina) Federico Bernardeschi. Queste le sue parole, iniziando dall'esperienza avuta finora in rossoblù: "Tornare a Bologna non è stata una rivincita. Le mie qualità le ho espresse negli ultimi anni, anche se non sempre con continuità. Durante la carriera si affrontano dei momenti difficili. Sono tornato per vedere se sono ancora Federico. Cosa mi ha colpito di più a Bologna? L'affetto delle persone, la città così unita alla squadra è bello da vedere.

E questo ti porta tanti punti in più alla fine dell'anno. L'obiettivo per la prossima stagione è tornare subito in Europa. L'anno scorso abbiamo fatto un grandissimo percorso in Europa League. Siamo stati penalizzati dall'avere le squadre favorite dalla nostra parte del tabellone. Orsolini? Lo vedo sereno. Scherziamo ogni giorno. Per noi è fondamentale, così come per la città".