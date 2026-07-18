Pedullà: "Roma e Fiorentina non trattano per Dodo. Ci sono offerte dall'estero"

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L'esperto di mercato e giornalista, Alfredo Pedullà, ha parlato sul suo canale YouTube degli ultimi movimenti e notizie di mercato delle squadre italiane, tra cui la Fiorentina. Queste le sue parole: "Chi ha parlato di trattative impostate tra Fiorentina e Roma, per prendere Dodo dopo l'addio di Celik, a me tutto questo non risulta. Non ci sono trattative e non c'è interesse. Io mi sono fidato della Fiorentina, che ha detto una cosa opposta rispetto a quella che si è verificata e non è stato molto bello.

La Roma non è su Dodo. Il brasiliano è in uscita dalla Fiorentina. Il Napoli ha sondato il terreno, dall'estero ci sono delle offerte, ma la situazione può cambiare in ogni momento".