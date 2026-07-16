Napoli in pole per Favasuli ma c'è anche la Fiorentina con lo "sconto" del 50%

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Costantino Favasuli, ex terzino della Fiorentina ceduto al Catanzaro nel quale si è messo in luce con un'ottima stagione, è nel mirino del Napoli che è sicuramente in pole. Ma, scrive Tuttomercatoweb facendo il punto, ci sono anche altri club interessati tra cui la Fiorentina che avendo il 50% sulla rivendita del giocatore potrebbe averlo ad una cifra molto conveniente. E su Favasuli ci sono anche Cagliari, Torino e Roma. Per questo il Napoli dovrà arrivare ad una stretta per vincere la concorrenza.

Debutto in Nazionale maggiore

Favasuli oltre che nel Catanzaro si è messo in luce anche nella Nazionale maggiore, vista la convocazione del ct (che tornerà in U21) Baldini per i due impegni di giugno.