Arabia o MLS? Salah in realtà può finire da Italiano al Besiktas

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Il Liverpool ha salutato il suo grande campione Momo Salah, già ex Fiorentina e Roma. A contenderselo, per il finale di carriera, sono l'Arabia Saudita e gli Stati Uniti ma a godere potrebbe essere il terzo incomodo. Si tratta dell'altro ex viola Vincenzo Itaaliano, attuale tecnico del Besiktas.

Secondo i media del paese infatti, in particolare il canale A Spor, il futuro di Salah potrebbe essere proprio in una delle grandi della Super Lig e la squadra più accreditata sembra essere quel Besiktas che da quest'estate è appunto allenato dall'ex tecnico della Fiorentina. Fondamentale sembrerebbe la volontà del giocatore di giocare ancora in Europa, dove si è sviluppata la sua carriera dal 2012 quando approdò dall'Egitto al Basilea; seguirono le esperienze al Chelsea, alla Fiornetina e alla Roma prima dei 9 anni nei Reds.