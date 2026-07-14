Natali convinto della difesa viola: "Viery investimento importante, Dragusin lo aiuterà"

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Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, l'ex difensore viola Cesare Natali ha fatto il punto sulla difesa della Fiorentina, modificata in questa campagna acquisti con gli arrivi di Viery e Dragusin: "Viery è stato un investimento importante e certamente ha buone qualità, quelli bravi fanno anche presto ad adattarsi in un altro calcio. E poi al suo fianco avrà Dragusin che conosce già la Serie A e lo può aiutare".

Aggiunge Natali: "Penso che adesso la base strutturale della Fiorentina sia buona e che non possa che essere migliorata. Poi chiaramente per chi gioca con la difesa a quattro sarebbe utile avere due centrali di piede diverso, si completano bene l'un l'altro. Avere un giocatore come Ranieri, già pronto e che può permettere a Viery di ambientarsi con tranquillità, è un'ottima cosa".