Parma, Gilardino: "Ho parlato con Fabbian, per noi è un giocatore importante"

Alberto Gilardino, ex attaccante della Fiorentina ed attuale allenatore del Parma, ha parlato oggi nella conferenza stampa di vigilia della sfida in casa dell'Inter di domani commentando il momento e le qualità di Giovanni Fabbian, centrocampista di proprietà dei viola in prestito con diritto di riscatto ai crociati:

In amichevole chiedeva tanto a Fabbian di inserirsi. È questo quello che chiede a un centrocampista? "Quel tipo di giocatori deve dare alla squadra quella corsa e quell'atteggiamento, anche quella spregiudicatezza nel modo di attaccare nell'area di rigore, per essere decisivi. Fabbian ha nelle corde queste caratteristiche, ci ho parlato e stiamo lavorando. Sicuramente è importante per questa squadra. Deve ritrovare quel tipo di attitudine, perché ce l'ha nelle sue corde e sono convinto che lo ritroverà velocemente".