Ottimo esordio per Amatucci in Liga con assist per Aubameyang

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TuttoMercatoWeb.com celebra l’ottimo esordio di Lorenzo Amatucci in Liga, dove il centrocampista italiano ha subito lasciato il segno con un assist di oltre 30 metri dopo appena 21 minuti. Per il classe 2004 si trattava anche della prima gara da titolare in un massimo campionato nazionale. Dopo i prestiti a Ternana, Salernitana e Las Palmas, la Fiorentina ha scelto in estate di cederlo definitivamente al Deportivo La Coruña per poco più di 2 milioni di euro. Una scelta che, almeno per ora, sembra premiare il giocatore, protagonista di un debutto convincente al Riazor.

I numeri positivi del calciatore

Amatucci ha chiuso la partita con 76 tocchi, 54 passaggi riusciti su 62 (87%) e 5 lanci lunghi completati su 5, compreso quello che ha portato al gol dell’1-0. A questi numeri ha aggiunto anche quattro palloni recuperati, mostrando buone qualità sia nella gestione del possesso sia in fase difensiva. Dopo una buona esperienza al Las Palmas, il centrocampista sembra aver trovato in Spagna l’ambiente ideale per esprimere il proprio potenziale e continuare il percorso di crescita.