Italiano e Igor di nuovo insieme? Il tecnico chiama l'ex viola al Besiktas
Nuova pista di mercato per Igor. Il difensore brasiliano del Brighton è finito nel mirino del Besiktas, che continua a sondare il panorama internazionale per consegnare a Vincenzo Italiano una rosa sempre più competitiva. Secondo quanto riportato dalla stampa turca e in particolare da Ekrem Konur, giornalista di mercato, il club di Istanbul starebbe valutando l'ex centrale della Fiorentina, già allenato proprio da Italiano durante l'esperienza in viola.
L'avventura del classe 1998 in Premier League potrebbe dunque essere arrivata ai titoli di coda. Oltre al Besiktas, anche lo Schalke segue con interesse la situazione del difensore brasiliano. Il club tedesco, che nelle scorse settimane ha accolto Robin Gosens, considera Igor un profilo ideale per rinforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione.
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