Nico Gonzalez resta a Torino: "Non ho mai detto di voler andare via"

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Dopo l'ottimo ingresso contro il Parma condito con la rete dell'1-0, Nico Gonzalez ha parlato sui social delle voci che in questi giorni lo vedevano lontano dalla Juventus e da Luciano Spalletti, che ha parlato molto bene dell'argentino nell'ultima conferenza. Queste le parole dell'ex viola: "Sono stanco, quando mai ho detto di voler andare via? Questa cosa è mai uscita dalla mia bocca? Se non ti piaccio, non è un mio problema, dovrai semplicemente sopportarmi".