Ecco l'ufficialità: Folorunsho lascia il Napoli, sarà un nuovo calciatore del Monza

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Ora è ufficiale, , Michael Folorunsho, ex calciatore della Fiorentina, è un nuovo calciatore del Monza. Questo il comunicato ufficiale del club lombardo: "Michael Folorunsho è un nuovo calciatore del Monza. Il centrocampista arriva dal Napoli a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027 con diritto di riscatto a favore del Club biancorosso. Nato a Roma il 7 febbraio 1998, cresce nelle giovanili della Lazio, prima di approdare alla Virtus Francavilla, con cui esordisce tra i professionisti collezionando 28 presenze nel campionato di Serie C 2017-18. Dopo aver segnato 7 reti in 35 gare nella stagione successiva con i pugliesi, nell’estate 2019 viene acquistato dal Napoli. Dopo un’altra esperienza in Serie C in prestito al Bari, nel 2020-21 debutta in Serie B con la Reggina, mettendosi in luce con 30 presenze e 6 gol. Gioca con continuità e incide anche nel seguente campionato cadetto, che comincia in prestito al Pordenone e termina nuovamente alla Reggina. Il suo rendimento migliora ulteriormente nella sua seconda esperienza al Bari, con cui nel 2022-23 realizza 8 reti in 30 gare di Serie B, trascinando i pugliesi fino alla finale playoff.

L’esordio in Serie A arriva con l’Hellas Verona, dove si trasferisce in prestito per la stagione 2023-24 e si conferma centrocampista di quantità e qualità, contribuendo alla salvezza dei veneti con 34 presenze e 5 reti, tra le quali spicca una bellissima alla Juventus il 17 febbraio 2024. Nel giugno 2024 diventa il primo calciatore della storia dell’Hellas a essere convocato e poi a debuttare in un Europeo con la Nazionale maggiore italiana. Un exploit che gli vale il ritorno al Napoli, con cui esordisce nel 2024-25 giocando 6 gare nella prima parte di campionato. La seconda lo vede protagonista a Firenze, dove oltre a 14 presenze in Serie A ne aggiunge 5 in Conference League, per la sua prima esperienza europea. Nell’estate 2025 si trasferisce al Cagliari, dove è tra i protagonisti della salvezza dei sardi con 27 partite e 2 reti. Tra i centrocampisti più duttili e completi della Serie A, Folorunsho porta ora la sua esperienza e le sue qualità al Monza, dove è pronto a vivere una nuova sfida. Benvenuto Michael!"