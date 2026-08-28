Spalletti su Nico Gonzalez: "Non lo regaliamo. Siamo contenti se resta con noi"

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Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha parlato nella conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Parma di domani, e ha risposto cosi ad una domanda sulla possibile permanenza dell'ex Fiorentina Nico Gonzalez: “Noi siamo contenti se rimane con noi. Non siamo disposti a regalarlo, perché il calciatore riteniamo che abbia un valore ben preciso e importante. È bellino, sta dentro il gruppo ed è molto gioioso, si relaziona bene con il resto della squadra. Sa giocare in più ruoli, si adatta a più situazioni.

Poi quando le partite cominceranno ad avvicinarsi, con le difficoltà che succedono in tutti i momenti, per noi è fondamentale alzare il livello e io penso che la società, con gli inserimenti che ha fatto, lo abbia alzato. Non si tratta di avere qualità: si tratta di avere un livello da Juventus, che è una cosa diversa. Quello che conta è il livello da Juventus, non è dire se uno ha qualità o non l’ha. S’è visto che poi qui dentro sono venuti calciatori con qualità, ma non hanno evidenziato un livello da Juventus”.