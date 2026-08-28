Ufficiale Parma, Nicolussi Caviglia si è operato per risolvere la pubalgia: il comunicato

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Attraverso un comunicato ufficiale, il Parma ha reso noti gli esiti dell'operazione a cui si è sottoposto oggi l'ex centrocampista della Fiorentina, Hans Nicolussi Caviglia. Il giocatore cresciuto nel settore giovanile della Juventus, sarà costretto a stare fuori a lungo in questo inizio di stagione: "Parma Calcio 1913 comunica che, nella giornata di oggi, il calciatore Hans Nicolussi Caviglia è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per la risoluzione della patologia relativa alla sindrome pubalgica. L’intervento – perfettamente riuscito – è stato eseguito a Londra, presso il Wellington Hospital, ed è stato eseguito dal Dottor Ernest Schilders alla presenza del Dott.

Lorenzo Segre, medico sociale del Club. Hans Nicolussi Caviglia inizierà nei prossimi giorni l’iter riabilitativo necessario volto alla ripresa dell’attività agonistica".