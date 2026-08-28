Spalletti su Nico Gonzalez: "Ha qualità importanti. Siamo contenti se rimane"

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Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Parma, il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti ha avuto parole al miele per l'ex calciatore della Fiorentina, Nico Gonzalez: "Noi siamo contenti se rimane con noi. Non siamo disposti a regalarlo, perché il calciatore riteniamo che abbia un valore ben preciso e importante. È bellino, sta dentro il gruppo ed è molto gioioso, si relaziona bene con il resto della squadra. Sa giocare in più ruoli, si adatta a più situazioni".