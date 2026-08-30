Ufficiale Amrabat firma da svincolato con l'Ajax: ecco l'annuncio degli olandesi

vedi letture

Neanche il tempo di diventare svincolato che Sofyan Amrabat ha già trovato squadra. L'ex centrocampista viola ha rescisso ieri il proprio contratto col Fenerbahce ed ha firmato oggi a parametro zero per l'Ajax. Il centrocampista è reduce anche dalla sua terza partecipazione a un Mondiale con la nazionale marocchina, confermandosi uno dei punti di riferimento della selezione africana. A commentare l'operazione è stato Jordi Cruyff, dirigente dell'Ajax: "Siamo felici di aver assicurato la firma di Sofyan.

È un giocatore forte fisicamente, dotato tecnicamente e porta con sé una grande esperienza internazionale. Conosce molto bene il campionato olandese e questo ci permetterà di inserirlo rapidamente. Con lui abbiamo acquistato esattamente il tipo di calciatore che cercavamo".