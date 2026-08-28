Arthur saluta la Juventus e vola in Brasile: giocherà nel Santos di Neymar Jr

Arthur saluta la Juventus e vola in Brasile: giocherà nel Santos di Neymar JrFirenzeViola.it
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Ieri alle 23:20Ex viola
di Redazione FV

L'ex centrocampista della Fiorentina, Arthur Melo, dopo numerosi prestiti si separa ufficialmente dalla Juventus. Il club bianconero e il calciatore si sono accordati per la rescissione del contratto, che gli ha permesso di trovare subito una nuova squadra, il Santos di Neymar Jr. Dunque Arthur, dopo le numerose esperienze europee come quella al Barcellona, tornerà a giocare in patria.