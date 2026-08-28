Fabbian subito convocato da Cuesta: l'ex viola ci sarà in Juventus-Parma
Il Parma di Carlos Cuesta si prepara ad affrontare la Juventus nella seconda giornata di Serie A, con i gialloblù che saranno di scena domani, sabato 29 agosto, alle 20:45 all’Allianz Stadium. Tra i convocati del tecnico spagnolo, comunicati poco fa in via ufficiale, è presente anche l'ormai ex centrocampista della Fiorentina, Giovanni Fabbian, presentato oggi dai crociati e alla prima chiamata con la sua nuova maglia. Questa la lista completa dei convocati di Cuesta:
Edoardo Corvi, Giovanni Daffara, Alessandro Mazzocchi, Sascha Britschgi, Franco Carboni, Enrico Delprato, Dominik Drobnič, Abdoulaye Ndiaye, Mariano Emir Troilo, Lautaro Valenti, Emanuele Valeri, Adrian Bernabé, Benjamin Cremaschi, Giovanni Fabbian, Mandela Keita, Abdou Salam Konate, Simone Lontani, Christian Ordoñez, Oliver Sørensen, Pontus Almqvist, Thomas De Martis, Ousmane Diallo Thiao, Nesta Elphege, Matija Frigan, Jose David Romero, El Bilal Toure.
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