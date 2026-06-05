Nani sul futuro di Zaniolo: "Non è una questione economica. A Udine sta benissimo"

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Il direttore sportivo dell'Udinese, Gianluca Nani, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com del futuro del'ex attaccante della Fiorentina Nicolò Zaniolo, queste le sue parole: "Sta benissimo a Udine ed è contentissimo della scelta che ha fatto. Siamo un’isola felice, squadra e città dedicate al calcio. Da 30 anni la famiglia Pozzo è in Serie A pur senza disporre del budget di Milan, Inter, Napoli, Roma, Torino e altre.

Sono orgoglioso di far parte di questo gruppo di lavoro. Il suo futuro? Abbiamo diritto di riscatto, lui ha manifestato gradimento e noi siamo contentissimi del suo rendimento. Non è una questione economica: al momento giusto ci siederemo e decideremo il da farsi seguendo la strada prefissata"